Filosofarti: lettura teatrale all’Università del Melo

Filosofarti 2017

Mercoledì 1 marzo alle ore 15.30 nella Sala Dragoni dell’Università del Melo, in via Magenta 3, Gallarate si svolgerà la lettura teatrale: « La strana storia della (quasi) sorella di Shakespeare» con musica a cura dei Cantarstorie.

Testo di Valeria Palumbo, voci narranti e canto: Walter Rotondo e Carlo Rotondo (musiche dal vivo), Valeria Palumbo, Sonia Grandis e Paola Salvi

Lo spettacolo affronta il problema del teatro al femminile ai tempi di Shakespeare. E quindi della condizione delle donne e dei teatranti. Quale il legame con Pandora? Il teatro come vaso di Pandora, pozzo di sentimenti e di “indicibile”, svela gli aspetti più reconditi dell’umanità. Lo “scandalo” è che a scriverne siano le donne, drammaturghe alla Aphra Behn! Virginia Woolf parlò a lungo, ne ‘Una stanza tutta per Sé’, della “sorella di Shakespeare”. Non era lontana dal vero…