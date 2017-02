personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Fine settimana in piazza per la Lega Nord. I militanti del Carroccio saranno presenti in diverse zone della città per la campagna tesseramento 2017 e per iniziare il confronto con i cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative. Ecco il programma:

Sabato 18 febbraio dalle ore 9:00 – 12:00 e dalle 14:30 – 18:00 Galleria Bertoli

Domenica 19 febbraio dalle ore 9:00 – 12:00 Ceppine davanti alla chiesa S. Anna

Domenica 19 febbraio dalle ore 9:00 – 12:00 Abbiate davanti alla chiesa Ss. Pietro e Paolo