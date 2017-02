Fish and chips e stampanti 3D, andiamo a Londra

Tempo fa ci aveva raccontato il mondo delle stampati 3D e delle nuove tecnologie, oggi Luca Perenic torna a gestire il nostro account Instagram raccontandoci la “sua Londra”. Questa settimana quindi, gireremo tra Buckingham Palace e London Eye ma non solo. Ci saranno diverse occasioni per scoprire angoli nascosti e curiosità.

Chi è Luca Perencin?

Buon lunedì!

Sono Luca Perencin; Lonatese, classe 1970, consulente informatico. Mi occupo di nuove tecnologie, legate soprattutto alla stampa 3D e all’internet delle cose. Il mio lavoro mi porta in luoghi e situazioni sempre diverse; mi potete trovare in qualche scuola elementare della provincia, a fare corsi di robotica, o in un azienda metalmeccanica, o, come questa settimana, a Londra, in un ambito lavorativo totalmente diverso.

Durante questa settimana cercherò di mostrarvi una Londra fuori dalle mete comuni, con qualche luogo curioso e inusuale, che non forse tutti conoscono.

Ad ogni foto assocerò una nota o una piccola storia, fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti, e sarà come essere in vostra compagnia in questo viaggio #convaresenews.