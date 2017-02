Flash mob contro la chiusura della strada provinciale 33

Leggi anche Ispra - Assemblea infuocata per la chiusura della provinciale 33

Nuovo atto di protesta a Ispra da parte del comitato spontaneo difesa viabilità e ambiente della frazione di Barza nato in difesa della sp 33 che rischia la chiusura con l’eliminazione del passaggio a livello di viae il conseguente isolamento della frazione dal resto del paese.«I cittadini in protesta – dice, capogruppo in consiglio comunale della lista Insieme per Ispra – erano simbolicamente in silenzio per sottolineare il colpevole mutismo di un’amministrazione che non li ha coinvolti quando poteva e doveva farlo e li ha informati solo a giochi pressoché fatti».