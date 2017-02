Fondi alle associazioni, il centrodestra chiede chiarimenti alla corte dei conti

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del centrodestra malnatese (Lega Nord, Forza Italia, Lista Pavesi per Malnate), che hanno interpellato la Corte dei Conti riguardo i fondi destinati dal Comune alle associazioni.

Ritorniamo sull’argomento della distribuzione dei fondi agli Enti operanti sul territorio, come anticipato, le spiegazioni forniteci dall’Amministrazione comunale di Malnate non sono state né esaurienti né convincenti, per cui come previsto, nei giorni scorsi abbiamo provveduto ad inviare un esposto alla corte dei conti competente in materia, affinché possa verificare e valutare l’operato dell’Amministrazione ed in particolare del Sindaco con riferimento alle erogazioni dell’anno 2014 nella speranza che tutto possa essersi svolto correttamente e che la corte non ravvisi irregolarità nel modus operandi dell’Amministrazione allora in carica e del Sindaco, restiamo in fiduciosa attesa di un verdetto definitivo.

Per la trasparenza che ci contraddistingue in occasione della conferenza dei capigruppo svoltasi il 22/02/17 abbiamo ritenuto di informare il Sindaco ed i Capigruppo di maggioranza di quanto sopracitato ricevendo una reazione a dir poco scomposta e vagamente intimidatoria.

Cogliamo inoltre l’occasione per ribadire ancora una volta che non spetta a noi, né oggi né mai, valutare, lodare o criticare il meritorio operato delle associazioni e delle fondazioni operanti a Malnate. Il “contatto ravvicinato” avvenuto in questa occasione, deve considerarsi conseguenza fortuita ma inevitabile nell’ambito della doverosa azione di controllo, esclusivamente politica, dell’operato dell’amministrazione, che i cittadini ci richiedono e che è primario compito di ogni opposizione che si rispetti.

Lega Nord, Forza Italia e Lista civica Pavesi per Malnate