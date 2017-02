Fondi regionali per aumentare l’offerta residenziale universitaria

Chi sono e come vivono gli studenti del campus a Bizzozero

Tre milioni e mezzo di euro per migliorare l’offerta residenziale universitaria. È l’annuncio fatto dal vice presidente della Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, illustrando una delibera, approvata oggi, su sua proposta, dalla Giunta regionale.

«Abbiamo deciso di erogare 3,5 milioni di euro a fondo perduto per sostenere la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari e per migliorare l’offerta di edilizia universitaria».

Il contributo di 3,5 milioni di euro andrà a valere sul fondo di Finlombarda istituito con la Legge regionale 22/2016. I soggetti destinatari sono, tra gli altri, le Aler, le università statali e le non statali legalmente riconosciute, oltre agli istituti di alta formazione artistica e musicale, le cooperative di studenti, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni attive nel campo dell’housing sociale e delle residenze universitarie.

Proprio recentemente, il rettore dell’Università dell’Insubria Alberto Coen Porisini aveva indicato nell’offerta alberghiera uno dei punti deboli del sistema di accoglienza di studenti da fuori, auspicando nuovi soluzioni, magari in forma diffusa coinvolgendo i residenti e i proprietari di case nel quartiere di Bizzozero.