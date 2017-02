Forza Italia, FdI e Area popolare si staccano dalla Lega

Prima riunione del nuovo consiglio comunale guidato dal centrodestra. Il sindaco: "Collaboreremo con tutti"

I consiglieri comunali Luciano Lista, Chiara Broli, Cristiano Fagioli, Valentina Melis, eletti a Cislago (VA), nella lista elettorale “Cartabia Sindaco”, lo scorso 5 giugno 2016 e rispettivamente esponenti di Forza Italia, Area Popolare, Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Area Popolare, si staccano dalla Lega nord e costituiscono un gruppo autonomo, rimanendo comunque in maggioranza.

Il nuovo gruppo «continua a far parte della maggioranza al governo del Comune e di voler proseguire il percorso intrapreso con gli esponenti locali della “Lega-Nord Padania”, teso all’attuazione del programma elettorale che ha condotto alla vittoria elettorale – spiegano dal nuovo gruppo -. La maggioranza, sin dall’insediamento è costituita dai 4 partiti di centro destra: Forza Italia, Area Popolare, Fratelli d’Italia- Alleanza Nazionale, Lega Nord Padania. La scelta compiuta, non pregiudica minimamente la stabilità della solida maggioranza uscita dalle urne lo scorso 5 giugno, ma vuole dare maggiore impulso propositivo all’azione amministrativa».

«Nella ferma convinzione di aver ereditato dalla precedente amministrazione un Comune ridotto ai minimi termini – proseguono -, sia per le risorse umane, sia per le entrate finanziarie, occorre cominciare un lento e inesorabile progetto ad ampio respiro, che partecipando i cittadini tutti, supplisca a ciò che è mancato negli ultimi 10 anni, cioè una visione di sviluppo territoriale a lungo termine, in un’ottica sovra comunale, evitando di chiudersi nell’isolamento amministrativo. I primi passi sono stati fatti e bisogna continuare questo cammino nella concertazione più ampia».

«Lo scorso 31 gennaio in occasione del Consiglio Comunale, il vicesindaco Luciano Lista ha relazionato sul bilancio di previsione, raggiungendo uno dei primi obiettivi per l’Amministrazione comunale, facendo rientrare nelle disponibilità del bilancio, il Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale, necessario a compiere e terminare gli investimenti intrapresi a testimonianza dell’impulso all’attuazione del programma elettorale – concludono -. Il nuovo Gruppo Consiliare composto dai 4 consiglieri, ha individuato in Cristiano Fagioli lo speaker del gruppo in consiglio Comunale, ha poi piena rappresentatività anche nella Giunta comunale attraverso il Vicesindaco Luciano Lista e l’assessore Chiara Broli, che saranno interpreti delle linee guida stabilite dal gruppo consiliare di cui fanno parte, in sinergia con quello della Lega Nord».