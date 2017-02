Forze dell’ordine in campo in memoria di Vincenzo

Foto varie

Era il 7 marzo 1980 quando la Guardia Scelta Vincenzo Di Puppo ha lasciato i suoi colleghi e tutti i suoi cari. Mentre onorava il suo dovere professionale al servizio del prossimo, il poliziotto è caduto durante una rapina in una gioielleria di Gallarate.

Per tale ragione i suoi colleghi hanno deciso di ricordarlo con lo sport che Vincenzo amava, il calcio. L’Anps (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) di Varese ha organizzato il “Torneo ANPS – Memorial Vincenzo Di Puppo” a sette giocatori in sua memoria. La manifestazione si svolge sul campo dell’oratorio di Casbeno e vede coinvolti da lunedì 13 febbraio diversi team espressione delle diverse forze dell’ordine.

«L’idea nasce dalla volontà di ricordare un collega che non c’è più – spiegano gli organizzatori – ma allo stesso tempo vogliamo celebrare coloro che oggi sono in servizio: ci difendono e garantiscono la nostra sicurezza».

Al termine della manifestazione – che si concluderà lunedì 6 marzo – ci sarà la premiazione con i familiari e le autorità. Il giorno seguente – martedì 7 marzo – si ricorderà il defunto con celebrazioni in Gallarate.