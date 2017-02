“Fremde – Radici in tasca” al Teatro Foce di Lugano

Foto varie

Il Teatro Foce di Lugano, nell’ambito della rassegna “Home”, presenta venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo lo spettacolo “Fremde – Radici in tasca” della compagnia teatrale Grande Giro.

Lo spettacolo “Fremde” vede in scena Lea Lechler, con l’accompagnamento artistico di Valentina Bianda e la messa in scena di Daniele Bianco, tutti fondatori della compagnia Grande Giro.

«Il progetto nasce dalla riflessione sui significati delle parole tedesche “Heimat” (patria) e “Fremde” (straniero/estraneo) – si legge nella scheda di presentazione dello spettracolo – Danza e parole per raccontare la vita di Clara: viaggiatrice, per necessità e per desiderio, sempre in bilico tra il bisogno di stabilirsi e l’inevitabilità della partenza. Una girovaga, una migrante, una memoria, un sogno… Fremde è un viaggio che favorisce l’incontro con se stessi. Perché siamo tutti “nomadi della vita” e sappiamo riconoscere la solitudine, lo smarrimento, il dolore e l’allegria dei ricordi, la speranza per il futuro e la fatalità dell’esistenza».

Grande Giro, per la sua quarta produzione, racconta una storia ricca di immagini, simboli e poesia. Infatti molti sono i testi d’ispirazioni tratti da scrittori come Montale, Ungaretti, Calvino ed Hilde Domin. Inoltre dalla collaborazione col musicista Manuel Beyeler nascono alcune tracce audio originali, scritte e create per la colonna sonora del pezzo, che vanno ad arricchire l’universo di linguaggi espressi in scena.

La Compagnia Grande Giro è una compagnia giovane, arrivata sulla scena ticinese nel 2014, formata da Valentina Bianda, diplomata presso l’Istituto Europeo del Teatro di Berlino, Lea Lechler e Daniele Bianco, diplomati all’Accademia Teatro Dimitri.

Le diverse formazioni ed esperienze vengono unite da una comune linea artistica che si apre a svariati linguaggi scenici e mezzi espressivi, oltre che a collaborazioni con altre realtà artistiche. Ogni progetto è un universo a se stante, ogni spettacolo ha un identità specifica, ogni lavoro è differente dall’altro. Grande Giro si esprime in maniera artisticamente dinamica affrontando tematiche attuali, sociali ed esistenziali.

Orari degli spettacoli: venerdì 3 e sabato 4 marzo alle 20.30, domenica 5 marzo alle 18 (Teatro Foce – via Foce 1, Lugano)

www.grandegiro.net