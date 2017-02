Frena ancora la Caronnese, vittoria salvezza per la Varesina

Le foto della Caronnese

Domenica dalle mille emozioni sui campi del Girone A della Serie D. Per quanto riguarda le “nostre”, la Caronnese pareggia 2-2 in casa contro l’OltrepoVoghera, la Varesina torna al successo battendo 3-1 la Bustese, mentre il Legnano viene sconfitto 2-0 dal Cuneo.

CARONNESE – OLTREPOVOGHERA 2-2

Frena ancora la Caronnese, che vede la vetta della classifica allontanarsi. I rossoblu, privi di tre elementi importanti come Sgarbi, Moleri e Corno, impattano 2-2 contro l’OltrepoVoghera. Gli ospiti hanno trovato il vantaggio dopo appena 3’ con Grani; a inizio ripresa i ragazzi di mister Gaburro hanno ribaltato il risultato grazie alla doppietta del solito Mair, ma nel finale è arrivata la doccia fredda con la rete del definitivo 2-2 firmata da El Khayari. La Caronnese è ora a 3 punti da Varese e Cuneo, a una settimana dal big match del “Franco Ossola”.

VARESINA – BUSTESE 3-1

Dopo più di tre mesi la Varesina torna alla vittoria e lo fa in una gara fondamentale per la corsa salvezza contro la Bustese. Frugoli ha portato in vantaggio le Fenici nel primo tempo, ma Pllumbaj ha riportato la gara in parità a inizio ripresa. Bravi i ragazzi di mister Spilli a reagire subito e trovare il nuovo vantaggio con Broggi, mentre nel finale Castagna ha arrotondato il risultato. Varesina che sale a quota 24 e si porta per il momento fuori dalla zona playout, ma ora dovrà dare continuità ai propri risultati.

LEGNANO – CUNEO 0-2

Niente da fare per il Legnano contro la capolista Cuneo. Al “Mari” i piemontesi hanno regolato i lilla con due reti nel primo tempo. Quitadamo ha aperto le danze al 14’, mentre nel finale di parziale, D’Antoni ha siglato il raddoppio. Nella ripresa, dopo l’espulsione di Mele per proteste, il Cuneo ha gestito il vantaggio senza correre grossi pericoli e si è portato a casa i tre punti mantenendo il primo posto in coabitazione con il Varese.