Frenano Arconatese e Verbano, il Pavia si fa sotto

Le immagini dei dilettanti

Pareggi senza reti per Arconatese e Verbano e il Pavia ne approfitta portandosi al secondo posto e mettendo nel mirino la capolista. In Promozione la Castellanzese vince e allunga di nuovo sul +15.

ECCELLENZA: L’Accademia Pavese impone lo 0-0 all’Arconatese, così come il Sancolombano al Verbano e il Pavia si porta in seconda posizione grazie al 3-0 rifilato all’Union Cassano. L’Ardor Lazzate regola 1-0 l’Altetico San Giuliano e scavalca il Busto 81, che perde ancora, questa volta 1-0 a Calvairate. Successi importanti per l’Fbc Saronno, 3-1 alla Sestese, e per la Lomellina, 3-2 al Vittuone. Tre punti anche per il Trezzano, che supera 3-2 il Fenegrò.

CLASSIFICA: Arconatese 45; Pavia 43; Verbano 42; Ardor Lazzate 36; Busto 81 35; Sancolombano 30; Lomellina 28; Fenegrò 27; Calvairate, Fbc Saronno, Union Cassano 26; Accademia Pavese, Trezzano 20; Brera 18; Sestese 15; Vittuone 14; Atletico San Giuliano 12.

PROMOZIONE: Nuovo allungo della Castellanzese, che grazie al 3-1 di Vergiate si porta di nuovo a +15 sulla Base 96, sconfitta 1-0 a Morazzone. Il Gavirate si porta a un punto dal secondo posto grazie al colpo 1-0 a Solaro, mentre l’Uboldese risale con il successo 3-1 di Brebbia. Tre punti importanti anche per il Mariano, che passa 1-0 sul campo della Castanese, mentre l’Olimpia frena impattando 2-2 a Cairate. Bella vittoria per la Besnatese, che espugna 2-1 Lentate, mentre il Tradate crolla 5-2 a Garbagnate.

CLASSIFICA: Castellanzese 52; Base 96 37; Gavirate 36; Uboldese 34; Mariano 32; Olimpia, Vergiatese 30; Morazzone 24; Lentatese 22; Castanese, Besnatese 21; Universal Solaro 20; Brebbia 18; Tradate, Garbagnate 14; Cairate 13.