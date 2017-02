Scontro frontale a Ganna

Un altro scontro nella serata di venerdì 17 febbraio: dopo quello in viale Europa e sulla Sp1, il terzo è avvenuto in Valganna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 a Ganna, in via Roma. e ha coinvolto 4 persone, in uno scontro frontale che sembrava avere avuto un esito tragico. Fortunatamente, le persone coinvolte hanno riportato ferite meno gravi di quanto si poteva temere.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti: la strada statale alle 23:20 risultava ancora chiusa al traffico.

I soccorritori del 118 sono accorsi insieme ai vigili del fuoco e i carabineri di Luino.