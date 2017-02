Funivia di Monteviasco, si cerca un macchinista

Curiglia con Monteviasco - Piero, i Mulini e Monteviasco

“Agente di stazione e macchinista”. È questa la figura che la cooperativa sociale Au Suriv di Monteviasco sta cercando: si tratta di un impiego a contratto a tempo parziale e con disponibilità a lavorare domenica e tutti i giorni festivi.

I requisiti sono riportati in un volantino e sono di massima i seguenti: età minima 18 anni; capacità psico-fisiche come richiesto per il conseguimento della patente C automobilistica; esibizione di apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico tossicologici in conformità a quanto disposto dall’accordo Stato-Regioni del 18/09/2008; cittadinanza italiana o comunitaria: è necessaria una adeguata conoscenza della lingua italiana; l’interessato/a non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata pronunziata la sentenza di condanna che comporti l’interdizione da una professione o da un’arte, ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; per tutti gli impianti è necessario avere il titolo di studio di scuola media inferiore. I candidati con attestati o diploma di scuole tecniche superiori avranno precedenza nella domanda di assunzione.

Successivamente ad un periodo di formazione, il candidato verrà sottoposto ad un esame tecnico volto a valutarne il profitto ed il risultato determinerà, in caso positivo, l’idoneità a ricoprire le mansioni richieste.

Le candidature andranno presentate entro il 15/02/2017 attraverso i seguenti canali:

– invio in busta chiusa della candidatura a: Au SURUV – Soc. Coop ONLUS, via Dante, 2 – 21010 Monteviasco;

– via mail a info.ausuriv@libero.it

– a mano, in busta chiusa previo appuntamento allo 0332.517232.