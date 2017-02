Furgone in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

(Video del nostro lettore Gianluca)

Poco dopo le 15 di oggi, lunedì 13 febbraio, per cause ancora da verificare, un furgone ha preso fuoco all’interno del cortile di una ditta di via Agostino Novella a Malnate, nei pressi del campo da baseball.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.