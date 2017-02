Furti \"On The Road\" - Cassano Magnago

Una serie di furti “on the road” a Cassano Magnago: il fenomeno è stato segnalato dai lettori di VareseNews e anche sui social, riguarda anche alcune parti – più o meno pregiate – delle auto parcheggiate.

I furti sono segnalati in particolare ma non esclusivamente nella zona di Via Nenni (dove si trova anche il parcheggio della piscina comunale). «Diversi utenti hanno subito danneggiamenti e furti nel corso degli ultimi mesi» spiega un lettore che ci ha scritto. «Chi semplicemente se l’è cavata con una serratura scassinata e chi purtroppo all’interno della macchina aveva ancora la “borsa” da lavoro; e allora i danni sono stati anche ingenti: PC e cellulari sono “magicamente” spariti in un batter d’occhio». L’ orario principale dei furti sarebbe concentrato soprattutto nelle ore serali di buio tra le 18 e le 22.

Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri e al Comune, oltre che al gestore della piscina (il parcheggio è comunque area pubblica). «Negli ultimi giorni in particolare si sono registrati parecchi furti anche di specchietti e tergicristalli» spiega ancora il lettore. L’aspetto più particolare è costituito appunto dal furto di parti di ricambio dagli autoveicoli: il fenomeno non è nuovo, l’anno scorso ha fatto più volte notizia la banda che rubava le Fiat 500 a Gallarate e nell’Alto Milanese per smontane l’intera plancia e il kit per gli airbag. In molti casi è difficile, per le forze dell’ordine, intervenire anche in fase successiva: anche quando vengono intercettate parti di ricambio sospette, è difficile dimostrare legalmente che sono frutto di furto. In ogni caso nulla che possa consolare chi ha subito il furto e si ritrova costretto