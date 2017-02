Furto di energia elettrica, denunciato sessantenne

Foto varie

Un collegamento abusivo e via, il gioco è fatto e la bolletta della luce si alleggerisce.

Ma è un reato, e se ti scoprono vai nei guai.

E così è successo che a Castellanza ieri, venerdì 10 febbraio, sono intervenuti i militari della compagnia di Busto Arsizio, che hanno fatto partire la denuncia.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto nel tardo pomeriggio: un 60enne, residente in città ma di origini campane e’ stato denunciato dai militari della locale stazione per furto di energia.

L’uomo – è la ricostruzione dell’Arma – , mediante un collegamento abusivo al contatore condominiale, utilizzava energia elettrica in favore della propria abitazione.

I tecnici dell’Enel stanno cercando di quantificare il danno e risalire al periodo da cui sarebbe avvenuto l’allaccio.

Il furto di energia elettrica è diventata prassi frequente; oltre a rischiare penalmente, ci si può far molto male a toccare i fili.