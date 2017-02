Furto in casa ma fuori trovano i carabinieri, tre arresti

Carabinieri Arona Lago Maggiore

Ieri pomeriggio (lunedì) i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno tratto in arresto tre nomadi, una 18enne e due 17enni residenti nella provincia milanese, che avevano appena perpetrato un furto in una abitazione della frazione di Cantalupo. L’attenzione dei militari di pattuglia veniva richiamata dalle urla del proprietario di casa che aveva scorto i tre fuggire dalla propria abitazione scavalcando il muro di cinta. Prontamente i Carabinieri li inseguivano per un brevissimo tratto fermandoli poco dopo.

Gli arresti nascondevano tra i vestiti un tablet ed un profumo appena rubati, per un valore complessivo di circa mille euro, nonché tre cacciaviti, che avevano utilizzato per forzare la porta finestra dell’appartamento appena visitato, e dei guanti da lavoro. La maggiorenne è stata giudicata con il rito direttissimo stamane presso il Tribunale di Busto Arsizio mentre i due minori sono stati accompagnati presso l’istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano.