Gaffe agli Oscar: vince “La La Land”, anzi no “Moonlight”

Manchester by the sea

Gaffe agli Oscar da parte di Warren Beatty. L’attore e regista sbaglia a leggere il nome del vincitore e assegna l’Oscar più improntate della serata, quello per miglior film, a La La Land, ma durante i discorsi di ringraziamento sono gli stessi membri del cast che si accorgono dell’errore e annunciano che l’Oscar come miglior film è stato vinto da Moonlight. L’opera di Barry Jankins vince anche come miglior attore non protagonista (Mahershala Ali) e miglior sceneggiatura originale.

Sei gli Oscar conquistati dal musical La la Land di Damien Chazelle. Mentre non ce l’ha fatta Fuocoammare di Gianfranco Rosi, il regista italiano era in gara come miglior documentario, ma p stato superato dall’opera O.J.: Made in America.

Sul palco sale invece un italiano, per il miglior trucco in Suicide Squad. Alessandro Bertolazzi ha poi concluso così il suo discorso: «Io sono italiano, questo Oscar è per tutti gli immigrati». Ha ritirato il premio insieme a Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.

Standing ovation per Shirley McLaine, che con Charlize Theron ha annunciato l’Oscar per il miglior film straniero andato a Il Cliente di Asghar Farhadi che non era presente alla cerimonia come ampiamente annunciato nei giorni scorsi. Il regista ha però fatto leggere un discorso con il quale ha sottolineato: «La mia assenza è un atto di rispetto verso i miei concittadini e quelli di altri sei paesi che hanno subito una mancanza di rispetto per una legge disumana. Dividere il mondo in due categorie, noi e i nostri nemici, porta alla paura».

Il musical ambientato nel mondo del cinema, La La Land, si porta a casa sei statuette, tra cui i pesi massimi come miglior regista, miglior attrice (Emma Stone), miglior colonna sonora, miglior canzone miglior scenografia.

Tra gli attori, oltre alla Stone ha vinto Casey Affleck per Manchester by the Sea (protagonista), mentre tra i non protagonisti hanno conquistato la stuetta Mahershala Ali per Moonlight e Viola Davis per Barriere.

Come miglior film d’animazione trionfo ancora la Disney con il bellissimo Zootopia. Altri premi pesanti sono quelli per la sceneggiatura originale, andato a Moonlight (che arriva a 2 premi in totale), e quello per lo script non originale andato a Manchester by the Sea (anche quest’opera arriva a 2 statuette totali).

Tra gli Oscar tecnici vince Il Libro della Giungla per gli effetti speciali, mentre La battaglia di Hacksaw Ridge vince per montaggio e effetti sonori. Il fantascientifico Arrival vince solo la statuetta per il miglior sonoro.