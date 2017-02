Pd: “Una politica che fomenta odio”

giovanni pignataro gallarate pd

«È una politica che fomenta divisioni, odio e insicurezza». Giovanni Pignataro, del Partito Democratico, commenta così la notizia dell’allontanamento della comunità musulmana dal terreno di via Pacinotti a Madonna in Campagna, usato dal 2012 per la preghiera del venerdì (ma rimasto in uso anche per altri eventi, come l’annuale palio del rione).

«Cassani porta avanti una politica che è basata e gioca solo sulla divisione, sulla creazione di un nemico esterno da contrapporre. Così fomentano odio e insicurezza, senza risolvere nulla: è questa la politica che tiene in piedi un partito del nulla come la Lega Nord».

«Lo fa anche legando una comunità religiosa a prestazioni – come la pulizia dei quartieri – che nulla c’entrano con la religione. Il maltrattare le religioni – qualunque religione – è tipico di un approccio totalitario, da Stato etico di stampo hegeliano: l’idea che esista un’unica etica a cui tutti gli individui si debbano uniformare e che sia decisa dall’alto. Una scelta stalinista, da questo punto di vista mi chiedo cosa ne pensino gli alleati di Forza Italia».

Tra l’altro il tema della politica divisiva era stato evocato nella stessa giornata di ieri – prima della notizia di via Pacinotti – da due punti di vista diversi (il Pd e la lista civica Gallarate 9.9) su scelte diverse compiute dall’amministrazione comunale.