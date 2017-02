Gemellaggio musicale italo tedesco per il liceo Crespi

attività liceo crespi busto

Sono in arrivo, al liceo Crespi di Busto Arsizio, i ragazzi del “Rudi-Stephan- Chor” dal Liceo di Worms, per il tradizionale incontro con il Coro Polymnia della scuola, un gemellaggio ormai ben consolidato che si realizza ogni due anni.

Saranno in città da sabato, ospitati dalle famiglie dei coristi, per partecipare al Concerto di San Valentino, lunedì 13 febbraio: canteranno nella prima performance della mattina e nell’edizione serale del concerto.

Ma la loro tournée comprende anche un altro importante evento: l’animazione insieme al Coro Polymnia della Messa delle 12:30 nel Duomo di Milano. Davvero un’occasione imperdibile e di grande onore, sicuramente apprezzata dal M° Daniel Wolf e dalla direttrice del coro italiano M° Monica Balabio.

Il gemellaggio con la scuola tedesca avrà una seconda fase in maggio quando la Corale Polymnia si recherà a Worms per una serie di concerti. Per gli studenti questa è un momento prezioso per coltivare la passione per la musica e per ampliare i propri orizzonti, nello spirito volto all’internazionalizzazione che è proprio del Liceo Crespi. Tutto questo è stato possibile grazie all’entusiasmo e alla disponibilità delle insegnanti Monica Balabio Stefania Castelli.