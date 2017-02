Genitori fuori a cena e i figli si divertono all’asilo serale

Una serata tutta per mamma e papà. E il bambino? All’asilo, con i suoi amici, per una serata di… divertimento.

Parte in via sperimentale il progetto “Cenerentola” pensato dall’assessore ai servizi educativi del Comune di Varese Rossella Dimaggio.

Prenderà il via mercoledì 8 marzo alla scuola “Don Lorenzo Milani” di via Procaccini.

L’apertura serale è prevista una volta al mese di una struttura di asilo nido o scuola dell’infanzia dalle ore 20.15 alle ore 23.45 per accogliere i bambini della fascia di età tra gli 1 e 6 anni. «Si tratta di una prima serata di sperimentazione del progetto che partirà l’anno prossimo – dichiara Rossella Dimaggio, assessore ai Servizi educativi – per una sera al mese vogliamo prenderci cura dei vostri figli in ambiente sicuro e con le stesse insegnanti dei servizi educativi».

I bambini e le bambine che parteciperanno alla serata del progetto Cenerentola saranno coinvolti in laboratori, giochi, letture e, per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità anche per un po’ di nanna.

«Il progetto Cenerentola nasce con l’idea di dare ai genitori di Varese un ventaglio di servizi che si adatti sempre di più ai cambiamenti della vita delle famiglie – prosegue Dimaggio – Il tempo che manca, spesso, è il peggior nemico delle giovani coppie. Prendersi una serata per stare un po’ insieme tra genitori sapendo che i loro figli saranno seguiti professionalmente in una struttura di assoluta fiducia può essere l’occasione per recuperare i ritmi frenetici di certe giornate complicate».

Da domani, 1 marzo, dunque si aprono le iscrizioni alla prima serata sperimentale del progetto “Cenerentola” in programma mercoledì 8 marzo dalle 20.15 alle 23.45 nella scuola dell’Infanzia comunale “Don Lorenzo Milani” di via Procaccini.

Per i genitori che volessero iscrivere i propri figli, e dedicarsi quindi una serata , la domanda va presentata entro il 7 marzo presso l’Ufficio Front Office dei Servizi Educativi di via Cairoli, 4 , aperto al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 14.00 dal lunedì al giovedì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Oppure si può inviare la scheda di iscrizione presente sul sito del Comune di Varese alla mail: scuoleinfanzia@comune.varese.it

Il servizio Cenerentola ha un costo di 15 euro per la serata e sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti.