Ghiaccio in piazza, si pattina fino al 12 febbraio

Ghiaccio in piazza si pattina fino al 12

Certo, le previsioni non sono delle migliori per il weekend, ma qualche schiarita potremmo vederla fra il pomeriggio di sabato e la prima parte della giornata di domenica. Quindi che fare in città?

Un’idea c’è, e potrebbe muoversi sulla scorta di quella febbre che nelle settimane scorse ha portato centinaia di seguaci del pattinaggio ad avventurarsi – a loro rischio e pericolo – sui laghi ghiacciati.

Ora le temperature stanno salendo, ma non scende la voglia di pattinare, e in città c’è la possibilità di farlo in tutta sicurezza.

Resterà disponibile infatti fino al 12 di febbraio la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Libertà, proprio di fronte all’imbarcadero.

Per informazioni il gestore della struttura, Massimo Mazzoleni, ha creato un apposito gruppo su Facebook.