Ginnastica artistica, quasi 300 atleti a Buguggiate

Foto di ginnastica artistica e ritmica varie

Si è svolta domenica 19 febbraio la prima tappa del circuito intersociale di ginnastica artistica alla Nuova Ginfit di Buguggiate.

Tante sono state le società arrivate da tutta la provincia varesina: Sport + Varese, La Fenice di Viggiù, Corrias Saronno, Sesto 76 Lisanza, Team Sporting Somma, Gioco sport Jerago, Ginnaste Del Lago Ternate, Motrix Cavaria.

Durante l’intera giornata sono scese in campo 286 splendide atlete ed atleti, tutti con una grande passione: la ginnastica artistica. 4 gli attrezzi sui quali lavorare, tante emozioni da far trasparire.

La prossima tappa sarà il 12 marzo a Sesto Calende con il “Trofeo Spinelli”, e il 23 aprile a Ternate con il Trofeo “Ginnaste del lago”. Ma la sfida più grande per la ASD Nuova GINFIT Buguggiate sarà sabato 24 e domenica 25 febbraio in quanto ospiterà nella palestra di via 4 novembre 9 una gara di ginnastica artistica inserita nel circuito della Federazione Ginnastica d’Italia che metterà in campo circa 500 atlete.