Gino Saporiti e i colori della sua Valle

È nato e vissuto a Fagnano Olona, pittore per passione, non per professione. Gino Saporiti e la sua Valle, quella dove scorre l’Olona, saranno al centro di un’importante mostra che si inaugurerà il prossimo marzo.

Si diceva della Valle Olona, soggetto principe di questo artista che amava dipingere anche paesaggi marini, montagne e borghi antichi. Spesso si dilettava con pitture astratte. Applicava diverse tecniche dalla matita all’acquarello fino alla pittura ad olio.

Da persona estremamente generosa quale era, sappiamo che avrebbe gradito molto dare un contributo a favore di chi lo ha aiutato negli ultimi difficili momenti delle malattia.

Per questo motivo la moglie ha pensato di organizzare questa mostra di beneficenza, per ricordarlo e nel frattempo sostenere questa importante associazione, indispensabile, purtroppo, per molte persone.

Il ricavato delle vendite verrà infatti devoluto a sostegno della Onlus “Gli amici di Rossella”, che ha come obiettivo l’aiuto al progetto di Hospice all’ospedale di Busto Arsizio.

Ricordando Gino Saporiti

Chine, acquarelli, oli

dal 18 al 26 marzo 2017

Castello Visconteo Sala del Camino, Fagnano Olona

orari: festivi dalle 10 alle13, dalle 15 alle19

feriali, dalle 15.00 alle18

info su: www.proloco-fagnanoolona.org