Giornata dei Giusti, appuntamento al Museo Archeologico

Nel 2012 il Parlamento Europeo ha istituito il 6 Marzo come Giornata europea in memoria dei Giusti.

Il significato di questa decisione richiama uno degli elementi fondanti della cultura europea:

il valore dell’individuo e della responsabilità personale.

Il Comune e il Civico Museo Archeologico di Angera aderiscono a tale celebrazione per diffondere i valori della responsabilità individuale, della tolleranza e della solidarietà. In un’epoca costellata di drammi reali e venti di odio appare infatti sempre più difficile trovare prospettive positive e individuare coloro che hanno scelto di perseguire la via del Bene, a prescindere dal paese d’origine, dall’appartenenza politica, dalla religione, dalla cultura.

I Giusti delle Nazioni sono invece tanti, e non sono le vittime, ma sono coloro che si impegnano a soccorrere i perseguitati durante i genocidi, a difendere la dignità umana calpestata nei regimi totalitari e a testimoniare la verità per non dimenticare, resistono al fondamentalismo e si assumono una responsabilità di fronte alle sfide del presente. Valeria Giannotta, dopo 7 anni trascorsi in Turchia tra ricerca e docenza universitaria, volti a costruire ponti per una migliore comprensione reciproca, dirige ora il Centro per la Pace in Medioriente e racconterà la biografia di alcuni Giusti, esempi di coraggio civile in Turchia.

Cristina Miedico, direttrice del Museo di Angera e Ambasciatrice di Gariwo, parlerà del ruolo dei Musei che, raccontando la storia dei Giusti, divengono Musei del Bene.

“Siamo lieti di collaborare con GARIWO – Foresta dei Giusti e di partecipare alle celebrazioni europee dedicate ai Giusti delle Nazioni, Persone del passato e del presente da cui dovremmo tutti prendere esempio, vincendo la nostra indifferenza e sforzandoci, ogni giorno, di agire per il bene di ogni Essere Umano, anche nelle situazioni più drammatiche o di evidente ingiustizia civile, dal bullismo al genocidio. Ognuno di noi ha infatti la responsabilità individuale di poter scegliere come vuole agire di fronte a episodi di ingiustizia.” dichiara Valeria Baietti, Assessore alla Cultura del Comune di Angera.

L’incontro potrebbe preannunciare la realizzazione di un Giardino dei Giusti delle Nazioni anche ad Angera, in cui ricordare, tra gli altri, Calogero Marrone, onorato nel Giardino dei Giusti di Gerusalemme; fu Capo dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Varese e, durante il periodo fascista, salvò la vita a centinaia di ebrei.

L’appuntamento è per domenica 5 Marzo 2017 – ore 17.30, presso la Sala conferenze del Museo Archeologico, Via Marconi 2 – Angera.