Un giro tra mulini e cave, nel giorno della Ferrovie Dimenticate

Cave di pietra molera nella Valle del Lanza, Malnate. Luca Sacchet

Domenica 5 marzo, in occasione della Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, Legambiente invita tutti ad una ricognizione, in bici o a piedi, sul futuro tracciato della ciclo-via a monte dei Mulini dei Gurone, lungo il corridoio della ex ferrovia della Valmorea. Un’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “L’Anello su fiume”, con cui Legambiente Varese sta riportando in attività l’area dei Mulini di Gurone.

La partenza per gli amanti della bicicletta sarà alle 9.15 da Varese, dalla sede di via Rainoldi 14 insieme ai volontari di Fiab-Ciclocittà, si arriverà al Mulino del Trotto, per seguire poi la discesa sul fondovalle fino ai Mulini di Gurone, lungo una tratta percorribile solo in mountain bike.

La partenza a piedi, invece,sarà alle ore 9,30 dal Mulino del Trotto (Cagno) e prevede una camminata lungo il Lanza e l’Olona fino ai Mulini di Gurone con visita alle suggestive Cave di Molera. Il rientro previsto per il percorso a piedi è verso le ore 16.

Alle ore 12 ci sarà il ritrovo comune ai Mulini di Gurone: qui, insieme agli amministratori dei comuni interessati si farà il punto sullo stato di attuazione della ciclo-via. A seguire ci sarà un rinfresco presso il “Casello 10″.