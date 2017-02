Gli albanesi a Varese, un convegno per capire

Il ballo degli albanesi (inserita in galleria)

Gli stranieri sono un valore aggiunto? Una tavola rotonda, venerdì prossimo, rifletterà sul tema dell’integrazione, a partire dall’eperienza della comunità albanese.

L’incontro si terrà presso Villa Porro Pirelli – Induno Olona (Va) e sarà moderato dal giornalista Roberto Rotondo – Varesenews. Interverranno:

LARA COMI: EUROPARLAMENTARE, VICE PRESIDENTE DEL PPE,

GERARTA ZHEJI BALLO: AMBASCIATA D’ALBANIA IN ITALIA,

DAVIDE GALIMBERTI: SINDACO DI VARESE,

MARCO GIOVANELLI: DIRETTORE DI “VARESENEWS”,

BASHKIM SEJDIU: PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “Albania mia” E INVENTORE “APP INFOSTRANIERI!”

Quest’ultimo è un imprenditore di origine albanese, ed è stato protagonista di una serie di iniziative a favore degli stranieri come la app con informazioni in tutte le lingue per valorizzare le pratiche burocratiche.