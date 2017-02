Gli allievi dell’Agenzia pronti a difendere il titolo di RistoExpo

formazione professionale, cfp varese, studenti, enogastronomico

Divise bianche immacolate, cappelli pronti, mestoli a disposizione. I ragazzi dell’Agenzia Formativa stanno affilando i propri coltelli in vista di Ristoexpo di Erba.

Da domenica 12 febbraio si apre la sfida tra studenti dell’alberghiero. Apriranno i giochi gli alunni del corso Sala bar, che parteciperanno a una gara di preparazione di cocktail con altre scuole. Martedì invece toccherà ai ragazzi del corso di Cucina e Sala, i quali saranno impegnati sia nell’allestimento di una sala da pranzo, sia nella preparazione di un menù, ancora segreto e che verrà svelato solo durante la gustosa competizione.

Gli allievi dell’Agenzia formativa dovranno difendere il titolo conquistato lo scorso anno in uno tra i più importati avvenimenti dedicati alla ristorazione e alla cultura del cibo. Da una ventina di giorni, nella sede di via Monte Generoso, si stanno esercitando in vista del doppio appuntamento.

Proprio ieri, il Consigliere provinciale a Istruzione e Formazione Paolo Bertocchi ha voluto incontrare i docenti e i ragazzi: «È davvero bello vedere gli allievi dell’Agenzia formativa che con grande impegno e passione si dedicano alle loro attività, mettendo in pratica quanto appreso. Ieri ho assistito all’ultimo contest di prova di cucina e allestimento della sala in vista dell’importate doppio appuntamento a Ristoexpo. E proprio i risultati che ottengono i nostri ragazzi in contesti come quello di Erba sono il frutto del grande lavoro quotidiano svolto dall’Agenzia formativa e dai loro docenti nell’educazione e nella formazione degli allievi. Per questo ho rivolto a tutti loro il mio più sincero in bocca al lupo».