Gli Alpini celebrano il Giorno del Ricordo

Ammassamento, sfilata, alzabandiera: sarà una celebrazione in puro stile alpino quella in programma oggi a Mesenzana per celebrare il Giorno del Ricordo.

L’appuntamento è per le 19.30 con ritrovo in piazza IV Novembre. All’ammassamento seguirà l’alzabandiera e il successivo corteo.

La sfilata proseguirà per piazza Largo Martiri delle Foibe. Al termine della manifestazione pastasciutta nella struttura “Giacomo Giani”.

Il Giorno del Ricordo