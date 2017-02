Gli occhiali di Gandhi sono stati anche a Sanremo

In tantissimi hanno partecipato al phptpshow organizzato dalla Boga Foundation per dare il proprio contributo alla mostra “Guardare il mondo con gli occhi di Gandhi”.

Il progetto GUARDAREILMONDOCONGLIOCCHIDIGANDHI è stato protagonista anche del Festival di Sanremo appena conclusosi. Per la 67esima edizione del Festival della canzone italiana la The Boga Foundation ha messo a disposizione gli occhiali di Gandhi ed ha permesso ai vari artisti in competizione, di indossare il prestigioso simbolo e realizzare uno scatto fotografico che andrà a ampliare la collezione di foto di personaggi e gente comune che hanno aderito all’iniziativa.

In queste foto Lele (vincitore giovani), Ermal Meta (premio critica) e Marco Masini. «Indossare gli occhiali di Gandhi è un gesto simbolico – spiegano dalla fondazione dei fratelli imprenditori tradatesi -, di grande impatto, che vuole essere un chiaro messaggio di solidarietà e di visione pacifista. Il progetto “guardareilmondocongliocchidiGandhi” prodotto e realizzato dalla The Boga Foundation, ha visto nei mesi scorsi una serie di testimonial, provenienti da vari campi: cultura, politica, sport, spettacolo, lavoro, che si sono fatti fotografare indossando gli occhiali originali di Gandhi, simbolo di una visione illuminata, non violenta e tollerante».

I vari scatti fotografici saranno inseriti sul sito ufficiale della progetto e sui social di riferimento e parteciperanno a comporre un libro fotografico. Il volume accompagnerà la mostra in giro per l’Italia e parte dei ricavati andranno devoluti a favore di una serie di associazione che operano nel campo dell’associazionismo in India.