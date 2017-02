Gli rubano il motorino mentre fa il bagno nel Ticino. Lo ritrova 18 anni dopo

Com'era il motorino di Marco Consonni nel 1998, pochi giorni prima che lo rubassero

Una storia che ha dell’incredibile. Dopo 18 anni ritrova il motorino che gli era stato rubato a Somma Lombardo. Ce l’ha raccontata Marco Consonni, 35enne sommese.

In ottobre dello scorso anno lo hanno chiamato i carabinieri mentre stava andando in Austria per lavoro: i militari gli hanno detto che avevano ritrovato il mezzo che gli era stato rubato nel luglio del 1998. Sabato 10 febbraio è andato a riprendersi il motorino.

«Ero incredulo, ma la voce del carabiniere era troppo impostata per pensare ad uno scherzo – racconta Marco -. Il motorino me lo rubarono d’estate, mentre con i miei amici di allora eravamo a fare il bagno nel Ticino, a Maddalena. Avevamo parcheggiato i motorini in strada, come si faceva di solito, ma al ritorno la brutta sorpresa: il mio non c’era più. Ci tenevo un sacco, come tutti a quell’epoca ci stavo dietro, ci lavoravo. Avevo cambiato la marmitta, la sella, le cose che più o meno facevano tutti».

Ed oggi, dopo diciotto anni, ecco che lo scooter è ricomparso, praticamente intatto, oltretutto: «Ho portato le foto dai carabinieri e loro mi hanno mostrato il mezzo, che è perfetto. Mancano solo gli adesivi che avevo attaccato all’epoca, ma se l’avessi tenuto io per 18 anni sarebbe messo decisamente peggio, forse anzi sarebbe distrutto proprio. Invece è perfetto e funzionante, solo la sella è un po’ sbiadita, ma ci sta. I carabinieri sono risaliti a me partendo dalla denuncia fatta all’epoca, poi con il produttore (Piaggio) e infine contattando il rivenditore che ha dato loro il mio nome. Una storia incredibile. Adesso cosa farò? Me lo tengo: funziona…».