Gli Shakers live al Circolo

L’Associazione Coopuf Iniziative culturali organizza il suo party di Carnevale al Circolo di Casbeno, locale che ultimamente è salito alla ribalta grazie al varesino Fabio Ilacqua, habituè del posto e fresco vincitore del Festival di Sanremo con la sua “Occidentalis Karma” interpretata da Francesco Gabbani.

L’appuntamento è per venerdì 3 marzo quando l’Associazione Coopuf I.c. e Madboys Eventi & Concerti uniranno le loro energie per dare vita a “Grasso come un Venerdì”, una festa che si preannuncia scoppiettante.

Sul palco GLI SHAKERS, garanzia di divertimento per i fruitori della musica live nostrana. Gli Shakers presenteranno per la prima volta dal vivo nella loro città “Tu cosa fai, non balli?”, prima fatica discografica uscita lo scorso ottobre per Ammonia Records. Oltre ai brani inediti contenuti nell’album, Gli Shakers non mancheranno di inserire nel repertorio anche tutti i loro cavalli di battaglia, tra cover di grandi classici del Rnr degli anni ’50, del Beat anni ’60 nonchè hit più recenti, stravolte e rivisitate con lo stile unico e inconfondibile della rock’n roll band per eccellenza di Varese. Oltre a loro ci saranno anche Pat Banjo & Jeega Met (direttamente dalla band Fantabuggy e protagonisti di “Trash Time”sulle frequenze di Neverwas Radio) che con il loro “dj-set interattivo” terranno compagnia al pubblico prima e dopo il concerto.

Dalle 19.00 e per tutta la serata sarà attiva la cucina del Circolo di Casbeno di via Milazzo, Varese . Inizio ore 22, ingresso libero.