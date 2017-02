Gli studenti della media “Sally Mayer” al Consiglio regionale

Foto di Cairate e Bolladello

Il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo ha accolto questa mattina a Palazzo Pirelli 45 studenti della scuola media “Sally Mayer” di Cairate, ospiti della sede del Consiglio regionale della Lombardia per una visita didattica.

«Occasioni come questa – ha spiegato il Presidente Cattaneo – ci aiutano a riflettere sull’importanza del confronto democratico svolto nelle istituzioni. La storia insegna infatti che le alternative alla democrazia sono la violenza anarchica o la dittatura, vale a dire soluzioni dove la libertà dei singoli non c’è più e la società sopravvive senza poter perseguire pace e progresso. Oggi tendiamo a dare per scontato e a sminuire il ruolo delle istituzioni e della politica ma è indispensabile che, attraverso loro, ciascuno dia il proprio contributo alla costruzione del bene comune».

Le ragazze e i ragazzi (classi II^ A – D) , accompagnati dai professori Annalisa Macon, Cristina Rancan, Emanuela Mammoliti, Claudio Citterio e Marco Slongo, sono stati ricevuti in Aula consiliare, dove hanno preso posto tra i banchi dei consiglieri regionali e dove sono stati loro illustrati i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi relativi alla stesura e l’approvazione delle leggi.

Quindi, per tutti, una visita al Belvedere del 31esimo piano di Palazzo Pirelli, da dove i giovani ospiti, nonostante la giornata grigia, hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea legislativa della Lombardia.