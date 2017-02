Gli ex studenti tornano al Falcone, a far lezione

scuola generiche

Mercoledì 1 febbraio 2017 si è tenuto, in sala conferenze dell’Istituto Falcone di Gallarate, l’incontro con Hyperactive Studio di Milano, rivolto agli alunni dell’indirizzo fotografico e organizzato dal Referente professionale prof. Maurizio Cavazzoni insieme ai suoi Colleghi.

I professionisti Mauro Turatti e Mattia Giani, quest’ ultimo alunno dell’indirizzo grafico diplomato già da qualche anno, insieme a Valeria, ai collaboratori Loris e Paolo, sempre alunni del nostro Istituto, hanno presentato tutto il lavoro dell’Agenzia. In particolare le classi hanno seguito con interesse la presentazione dei diversi lavori commerciali realizzati dallo studio milanese. Gli esperti hanno avuto modo di approfondire i servizi offerti al clienti nei seguenti ambiti: Photography, Retouching, 3D – CGI.

In particolare per la fotografia sono state presentate alcune particolari commesse delle diverse sezioni : Food, ADV – still life, Advertising, Stories . I fotografi hanno avuto modo di portare la propria esperienza anche dal punto di vista personale: le fatiche, il lavoro sempre incalzante ma anche ricco di opportunità e soddisfazione.