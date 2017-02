Gli Unni si stabiliscono in Valcuvia fino al 2032

Unni Valcuvia - Amatori Tradate 12-17

Gli Unni, franchigia di rugby che ormai ha una certa storia alle spalle, manterrà la propria sede di gioco al campo di via Noga a Cassano Valcuvia.

Non che ci fossero particolari dubbi, però la società del presidente Alberto Ballarin ha ottenuto un’importante investitura da parte del comune: il club infatti gestirà l’impianto sportivo fino al 2032.

È infatti andata a buon fine la riunione indetta lo scorso 4 febbraio, che ha visto gli Unni firmare la convenzione per mano dello stesso Ballarin e da Marco Magrini, sindaco di Cassano Valcuvia. Un piccolo centro che però si trova a metà strada tra la parte bassa della Valle e il Luinese e che si è ormai votato alla palla ovale.

Riguardo alla stagione in corso, in cui la prima squadra disputa il campionato di Serie C2, sono stati ufficializzati i recuperi e gli anticipi a venire. Ecco dunque i prossimi cinque appuntamenti: 19 febbraio Parabiago-Valcuvia, 26 febbraio Valcuvia-Gattico, 5 marzo Saints-Valcuvia, 12 marzo Malpensa-Valcuvia, 26 marzo Tradate-Valcuvia.

Per quanto riguarda il Minirugby: il 26 marzo in via Noga, giocheranno i bambini delle formazioni Under 6, Under 9 e Under 10.