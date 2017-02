Goleada della BPM Sport Management contro l’Acquachiara

Buona la prima… di ritorno per la BPM Sport Management. Il sette di Gu Baldineti mantiene l’imbattibilità alle Piscine Manara battendo la Carpisa Yamamay Acquachiara per 20-11 (5-3, 5-2, 5-3, 5-3). Con i tre punti di oggi, i Mastini mantengono la terza posizione a quota 34, a sole tre lunghezze dal Brescia che in settimana ha recuperato la partita in meno andando a vincere 14-6 a Siracusa contro l’Ortigia. Scatenati oggi Petkovic e Razzi, autori rispettivamente di cinque e quattro reti.

Pioggia di gol già nel primo tempo. Protagonista soprattutto Antonio Petkovic, autore di una tripletta, ma anche Stefano Luongo (superiorità) e Giacomo Bini si mettono in evidenza con una rete ciascuno. Gli ospiti non stanno a guardare e rimangono in partita grazie alle reti di Krapic (superiorità), Kupic (superiorità) e Tozzi. Nel secondo quarto i Mastini aumentano il divario. Nei primi cinque minuti botta e risposta tra le due squadre: ai gol di Blary e Jelaca (entrambi in superiorità) per i padroni di casa, rispondono per l’Acquachiara Krapic e Steardo, anche questi a uomo in più. Negli ultimi tre minuti, però, i Mastini allungano con Valentino, Razzi (superiorità) e Petkovic. Al cambio vasca gli ospiti provano a reagire e dopo appena un minuto accorciano con Steardo.

La BPM SM risponde con un gran gol di Gitto, ma è ancora l’Acquachiara ad andare a segno, questa volta con Lanzoni e Krapic (superiorità). Nella seconda parte del terzo tempo, però, si scatena il capitano Andrea Razzi con una straordinaria tripletta: a 3:06 dalla sirena sigla il primo gol (a uomo in più) e, dopo la marcatura di Petkovic, negli ultimi ottanta secondi segna le altre due reti portando la sua squadra a + 7. Per la BPM Sport Management sono cinque le reti anche nell’ultimo quarto. Questa volta è Gallo a mettere a segno la tripletta, mentre le altre marcature portano la firma di Luongo (uomo in più) e Deserti. Solo tre le reti complessive per l’Acquachiara (Ciardi e doppietta Lapenna), soprattutto grazie a tre ottime parate di Fabio Viola, subentrato a Lazovic a metà gara.

Così Gu Baldineti a fine match: “E’ stata una partita strana per via delle troppe espulsioni subite, alcune delle quali a mio avviso dubbie. Quanto a noi, la partita non è mai stata in discussione, però avremmo dovuto prendere meno gol. Dico sempre ai ragazzi che anche in questo tipo di partite il livello di concentrazione deve restare alto. Lavoreremo su questo aspetto in settimana”.

Dopo due partite casalinghe, sabato prossimo la BPM Sport Management tornerà in trasferta. Più precisamente, nel match valido per la 15ª di A1, i Mastini sfideranno la PN Trieste. Fischio d’inizio alla Bianchi previsto per le 18.