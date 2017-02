Grave incidente sulla strada tra Cugliate e Marchirolo

Grave incidente sulla strada della Valmarchirolo, la 233.

È successo questa sera, mercoledì 8 febbraio, intorno alle 21.20: l’incidente ha coinvolto due auto, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118, con due ambulanze e auto medica. I feriti sono stati immediatamente estratti dalle auto e successivamente trasferiti in ospedale a Varese: almeno una persona è stata trasferita in codice rosso, vale a dire in condizioni critiche (sono tre le persone soccorse).

Lo scontro ha coinvolto una Golf e una Skoda, l’impatto è stato violento e la Skoda si è schiantata su un muretto laterale. ancora da chiarire la dinamica esatta dello scontro (sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Luino).