Griglia, patatine e maschere

L’appuntamento per il carnevale di Marchirolo è per le 11 di sabato 25 febbraio, con l’accensione delle griglie, la prime chiacchiere – anche da mangiare – e le stelle filanti in piazza.

È il carnevale marchirolese in piazza Borasio, col clou e il ritrovo delle mascherine a partire dalle 14, per poi proseguire on la partenza della sfilata per le 14.30 e lo spettacolo per i piccoli alle 16.00.

La manifestazione è organizzata dalla Proloco e dalle associazioni del paese.