Gucci e Giovio non graffiano, Luoni regge bene

Varese - Caronnese 0-1

GRILLO 6,5 – Buon esordio per il vice-Pissardo: una parata d’istinto sulla fucilata di Giudici (ancora sullo 0-0), qualche uscita sicura, nessuna colpa sulla prodezza di Corno che ha deciso la partita.

FERRI 5,5 – Qualche indecisione più del solito, tra cui l’uscita leggermente in ritardo in occasione della rete di Corno. Generoso, ma non impeccabile.

LUONI 6,5 – Il migliore del pacchetto arretrato: fino a quando resta in campo, Mair non tocca una palla e, anzi, perde i duelli con il capitano biancorosso.

(Piraccini 6,5 – Tantissima voglia di giocare, a costo di esagerare con le sportellate).

VISCOMI 5,5 – Prova non troppo diversa da quella di Ferri: “Visco” forse non commette errori banali, ma la Caronnese continua a pungere dalla sua parte, perché tra lui e Bonanni si crea troppo spazio.

TALARICO 6 – Tiene discretamente la posizione in fascia, anche se quando si sgancia in avanti trova meno fortuna di altre occasioni.

BOTTONE 6 – Cala alla lunga, ma disputa una prova sufficiente ed energica, fino a che ne ha.

(Vingiano s.v. – Entra tardi per incidere)

BENUCCI 6 – Non una prova maiuscola, ma una certa intelligenza e precisione nel fare girare il pallone intorno al centrocampo.

BONANNI 5 – Cerca di fare il compitino, ma da quella parte del campo Luca Giudici è davvero sempre troppo pericoloso.

ROLANDO 6 – Mette lo zampino nei due palloni che Gucci non riesce a trasformare in oro. Poi vivacchia, però è di quelli che un po’ di sprint lo trovano spesso.

GUCCI 5 – Troppo pesanti quei due errori nel giro di pochi minuti a inizio partita. Il Varese è squadra che non crea tantissimo, e proprio per questo è necessario sfruttare certe occasioni. Peccato, perché per il resto si sbatte (causando anche un’ammonizione) e perché nel marasma societario è tra quelli più colpiti dalla situazione.

GIOVIO 5 – Non lo salva l’unico lampo del pomeriggio, quel tiro che Del Frate è riuscito a mandare di un nulla sopra la traversa. Per il resto, su di lui, i rossoblu hanno fatto buona guardia e il numero 10 ha calciato malissimo almeno un paio di punizioni che meritavano maggiore attenzione.

(Becchio 6 – Arriva a tanto così dal gol del pareggio: bravo a farsi trovare pronto, ma il portiere gli ricaccia in gola l’urlo di gioia).

CARONNESE: Del Frate 7; Redaelli 5,5, Sgarbi 6, Patrini 6,5, Caputo 6; Moleri 6,5 (Cottarelli s.v.), Marcolini 6,5, Galli 6; L. Giudici 7 (Scaramuzza 6), Mair 6, Martino 6 (Corno 7)