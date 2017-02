Guido Catalano, appuntamento all’Alcatraz

Guido Catalano

Dopo il sold-out al Teatro Colosseo di Torino, mercoledì 8 febbraio serata speciale all’Alcatraz di Milano per la seconda tappa del nuovo tour di Guido Catalano, il poeta torinese diventato caso letterario e sex simbol (ci teniamo a sottolinearlo) per la sua capacità di emozionare e di far ridere a crepapelle.

Sul palco assieme a lui, le poesie del suo nuovissimo libro “Ogni volta che mi baci muore un nazista”, uscito per Rizzoli il 2 febbraio. Una nuova fatica che arriva a quattro anni di distanza dall’ultima raccolta di poesie e che segna il ritorno del “criminale poetico seriale” o de “l’ultimo dei poeti” alla poesia, dopo una fortunata deviazione nel mondo della prosa con il romanzo D’amore si muore ma io no (Rizzoli 2016).

Nuovi versi per i momenti di quiete solitari, per sorridere, per conquistare la donna amata (se questa non si innamora prima di Catalano), per baciarsi e dire addio a un nazista, per superare un amore passato (con le PFR, poesie di fine rapporto), per raccontare la bellezza unica di una donna o per parlare di zombie, black-out, rondini e sbronze sotto la luna. Il tutto guidati dallo stile inconfondibile di Guido Catalano che dietro a una risata irrefrenabile nasconde sempre una purissima e umanissima emozione.

Nel corso della serata, non mancheranno anche alcune delle poesie più amate nate dalla penna di Guido Catalano e incredibili sorprese, come la presenza del cantautore emiliano Dente e l’attesa Posta del Colon, uno spazio socialmente utile all’interno del quale il poeta torinese proverà a soccorrere i fan in difficoltà.

“Io sono molto contento di essere qui all’Alcatraz”, conclude Guido Catalano, “sinceramente non capisco perché Clint (Eastwood – ndr) abbia fatto addirittura un film per cercare di evaderci in tutti i modi. A dirla tutta l’ho trovata una cosa anche un po’ scortese”.