Hairspray al Carnevale del Melo

hairspray

Come ormai decennale tradizione Il Melo anche quest’anno sarà il protagonista che avrà l’onere e l’onore di aprire il Carnevale Gallaratese: la domenica grassa 26 febbraio alle 15.30 nella piazza coperta del Parco Giochi.

Il Melo ha scelto di proporre uno spettacolo di animazione musicale per bambini e famiglie “Hairspray: diversamente belli!”, totalmente inedito, progettato, scritto e messo in scena per l’occasione dalla compagnia teatrale “Melobonsai”, liberamente ispirato al popolarissimo film musicale, ambientato nella Baltimora degli anni ’60, dove un esilarante John Travolta si esibisce in panni femminili.

Un racconto leggero, adatto alla festività di Carnevale, con un messaggio semplice, ma significativo: “I limiti esistono solo nell’anima di chi è a corto di sogni”: ovvero ogni essere umano ha lo stesso diritto di essere ascoltato e rispettato, ognuno ha il diritto di esprimersi, senza la paura di venir isolato solo perché diverso.

Lo spettacolo ha un cast intergenerazionale: sette Animatori con ruoli di attori, cantanti e ballerini, e nove bambini dai quattro ai dieci anni che recitano insieme agli attori”.

L’ingresso è come sempre libero e gratuito: anche in caso di pioggia e maltempo la piazza è coperta e protetta.