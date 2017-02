“Hanno cercato di uccidere il mio gatto”

Sumirago generica

Aggredito due volte e vittima anche di un tentativo di avvelenamento: succede a Menzago e a farne le spese è il piccolo Zorro, il gatto della nostra lettrice Laura, che abita nella piccola frazione di Sumirago.

«Zorro è stato picchiato due volte ed è stato vittima di un avvelenamento a dicembre, per fortuna non letale. L’unica colpa di questo dolce gatto e di essersi fidato troppo dell’uomo, si fa coccolare da chiunque e per lui ultimamente è una fiducia mal riposta» racconta Laura. «Tra sabato 18 e domenica 19 qualcuno ha tirato un calcio violento al mio micio causandoli un esteso ematoma sotto la pancia, ha un infezione in corso, ed è inutile dire che ora è terrorizzato e piange appena lo sfiori».

Zorro gira principalmente nella zona di Trieste, via Crocetta e via Roma. «Credo che un gatto, pur curioso che sia, non merita di essere maltrattato» spiega Laura. «Mi assumo la responsabilità di eventuali danni, se questa è la causa, ma pregherei di diffondere il mio messaggio affinché la persona che sta compiendo questi atroci atti possa smettere».