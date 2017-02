I Blue Storms non si nascondono: “Vogliamo vincere”

Barbari Roma Nord - Blue Storms Busto

Conto alla rovescia praticamente concluso per l’avvio del campionato italiano di football americano di Seconda Divisione, una categoria che terrà con il fiato sospeso gli appassionati della nostra provincia, visto che vi militano ben tre franchigie.

Nel girone F infatti figurano sia gli storici Skorpions Varese, sia gli esordienti Gorillas (sempre della Città Giardino), sia i rampanti Blue Storms che, nati a Gorla, da qualche stagione hanno spostato la propria sede a Busto Arsizio.

Oggi – mercoledì 22 – proprio i Blue Storms hanno presentato la propria attività a Palazzo Gilardoni e da casa rossoblu non mancano i proclami e le aspettative d’alta quota. Dopo la semifinale giocata nel 2016, il team bustocco – che è testa di serie del girone F – è determinato a fare ancora meglio e a puntare senza giri di parole al titolo del secondo torneo nazionale (si gioca a 11 uomini).

Per provarci, i Blue Storms hanno confermato l’intero staff tecnico: l’head coach sarà Giovanni Ganci, affiancato da Giorgio Sivocci (per l’attacco) e Riccardo Lo Presti (per la difesa). Nel gruppo degli allenatori ci saranno anche Giovanni Fumarola e Roberto Abelli per l’attacco, Simone Sanclemente, Alessio Evangelista, Alessandro Clerici e Alessandro Calabrese per la difesa. Il gruppo di giocatori è stato rinforzato, almeno sulla carta, con pochissime defezioni rispetto al 2016.

La stagione 2017 comincerà il 12 marzo alle ore 15, quando i Blue Storms affronteranno i Gorillas Varese che, come detto, sono all’esordio in Seconda dopo essersi fatti le ossa (e aver costruito una solida base societaria) nel torneo di Terza Divisione. Oltre alle sei partite contro le altre squadre del girone (completato dai Crusaders Cagliari), Busto affronterà i due scontri interdivisionali contro gli Knights Sant’Agata e i Vipers Modena.

Per il secondo anno consecutivo, i Blue Storms giocheranno le partite casalinghe al campo sportivo “Michelizzi” di Bienate, mentre la collaborazione con l’A.S. Antoniana di Busto, permette di utilizzare le strutture di quest’ultima società per gli allenamenti della prima squadra. Sulle maglie da gioco compariranno inoltre i marchi degli sponsor Sara Assicurazioni (Ag. Marnati), Syntarqui, BMB Valve ed Edilkamin.

FLAG E FEMMINILE

Nella prossima stagione i Blue Storms rilanceranno anche il settore del flag football, la disciplina senza placcaggi dedicata ai giovanissimi. La squadra bustocca parteciperà al campionato italiano under 15 da inizio aprile, allenata da Simone Colombo. I rossoblu saranno nel Girone C contro il G-Team Gallarate e gli Hammers Monza.

Al via anche l’attività stagionale delle Tempeste, la squadra femminile affidata a coach Alessandro Di Lorenzo che parteciperà sia alla Coppa Italia, sia al Campionato (sempre con regole flag): in quest’ultimo torneo le avversarie saranno Trieste, Bergamo e Torino. Sede di allenamento per le squadre di flag l’Oratorio San Luigi di Marnate (VA).