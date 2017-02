I carabinieri nei controlli serali, ecco com’è andata

carabinieri sera notte apertura

Nella serata di mercoledì 22 febbraio 2017, nell’ambito dei regolari servizio finalizzati alla prevenzione/repressione dei reati in genere, i carabinieri della Compagnia di Luino hanno predisposto un servizio a largo raggio di controllo del territorio, interessando tutti i comuni dell’area lacuale e montana. Sono stati controllati bar, esercizi pubblici, sale giochi e i luoghi più frequentati da soggetti vicini agli ambienti criminali.

Per quanto attiene i controlli agli esercizi pubblici, particolare attenzione è stata riposta a:

– verificare il rispetto dell’obbligo, per tutti coloro che vendono bevande alcoliche, di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta;

– sanzionare i pubblici esercizi sorpresi a vendere ai minori bevande alcoliche – anche mediante distributori automatici privi di sistemi capaci di rilevare la maggiore età del cliente;

– verificare l’osservanza dell’obbligo, per i gestori di sale da gioco e scommesse, di esporre, all’ingresso e all’esterno dei locali, il materiale informativo predisposto dall’Azienda Sanitaria Locale, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco;

– accertare il rispetto del divieto – rivolto ai minori di anni diciotto – di accedere alle aree destinate al gioco (con vincite in denaro) interne alle sale bingo, nonché alle aree sale in cui sono installati i videoterminali e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale

quella delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi.

Sono stati altresì svolti numerosi controlli alla circolazione stradale, lungo le principali arterie, per contrastare, con l’ausilio dell’etilometro, il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

In tutto, 67 sono state le persone controllate; 40 i mezzi e 14 le contravvenzione al Codice della Strada.