I City Angels arrivano anche a Busto

I City Angels, volontari di strada d’emergenza nati nel 1994 a Milano, fondati da Mario Furlan e oggi presenti nelle principali città italiane e in Svizzera giungono finalmente a Busto Arsizio. Da lunedì 20 febbraio gli “Angeli” con la giubba rossa e il basco blu che si muovono al motto di “Solidarietà e Sicurezza” e cercano di fornire conforto e sollievo ai senzatetto e alle persone e famiglie che vivono nel disagio, inizieranno a svolgere i loro servizi anche in questa città.

Spiega Andrea Menegotto, Responsabile Operativo della Sezione di Varese: «Ringrazio gli amici Checco Lattuada e Devis Martinello non solo per averci fatto comprendere le peculiarità di una città già attenta e viva in tema sociale, ma anche per averci introdotti in un virtuoso circolo di collaborazione fra cittadini, associazioni e istituzioni che in maniera informale ma efficacissima loro coordinano: una vera e propria rete di solidarietà».

Per ora, i City Angels i della Sezione di Varese saranno presenti il lunedì sera in affiancamento al servizio di distribuzione dei pasti svolto dai volontari della Chiesa evangelica presso le stazioni. Commenta Menegotto: «Il nostro vuole essere un piccolo inizio, con l’obiettivo a breve termine di reclutare volontari che opereranno esclusivamente su Busto Arsizio e così aprire in città una nuova sede della nostra associazione».

Il messaggio che i City Angels, per bocca del loro Responsabile, vogliono lanciare è chiaro: «Siamo un piccolo esercito del bene, al servizio dei più bisognosi e dei cittadini. Come in ogni città in cui operiamo chiediamo di poter collaborare con le altre associazioni presenti e con le forze dell’ordine. Effettueremo certamente anche servizi di deterrenza volti, con la nostra presenza, a garantire la sicurezza dei cittadini di passaggio nelle zone più a rischio della città. Come ci impone peraltro il nostro regolamento, in caso di reale emergenza allerteremo immediatamente i soccorsi e le forse dell’ordine. Con loro e con tutti i cittadini ci auguriamo di poter dare anche il nostro apporto per una città di Busto sempre più sicura e solidale».