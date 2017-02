I consiglieri Bonacci e Pirrone: “Forza Italia siamo noi e siamo all’opposizione”

municipio venegono superiore

La ricostruzione degli ex consiglieri di maggioranza che nei giorni scorsi hanno annunciato il proprio passaggio all’opposizione senza rinunciare al simbolo del partito:

I sottoscritti Consiglieri Comunali Onofrio Pirrone E Bonacci Franco, democraticamente eletti in seno al Consiglio Comunale di Venegono Superiore, lette le dichiarazioni di stampa rilasciate dal “Commissario” sezionale del partito “Forza Italia”, e la comunicazione sottoscritta dai Consiglieri eletti nella lista Lega Nord/PDL (ora Forza Italia) in data 13.02.2017, che fra l’altro conferma la nomina a Capogruppo in capo al sig. Michele Cremona, osservano quanto segue:

– In data 13.07.2015 (prot. N. 0007987), chi scrive, costituiva il Gruppo Consigliare “Forza Italia” in seno al Consiglio Comunale di Venegono Superiore. All’atto della costituzione del nuovo gruppo, veniva nominato capogruppo, il Cons. Onofrio Pirrone.

– Da quella data in poi, il Cons. Onofrio Pirrone, è sempre stato convocato nelle riunioni di rito, in qualità di capogruppo del Gruppo Consigliare di “Forza Italia”.

– E’ del tutto pacifico dunque, che da quella data in poi, il Gruppo di “Forza Italia” risulta regolarmente costituito e regolarmente convocato come tale, in tutte le sedi.

– A parere di chi scrive, le dichiarazioni rilasciate e le comunicazioni inviate, che per altro si fonderebbero sull’applicazione dell’art. 13 del Regolamento Comunale per l’Organizzazione ed il Funzionamento degli Organi Collegiali, secondo le quali, i sottoscritti non potrebbero costituire o avere costituito, il gruppo autonomo di Forza Italia, sono del tutto errate. Ciò in quanto, come specificato appena sopra, il Gruppo è già stato costituito e riconosciuto di fatto in tutte le sedi e i suo capogruppo, Onofrio Pirrone, regolarmente convocato nelle occasioni ufficiali.

– In secondo luogo, chi scrive, osserva che i consiglieri firmatari della missiva del 13.02.2017 di cui sopra e perfino il Commissario della sezione di Forza Italia di Venegono Superiore, Avv. Walter Fabiano Lorenzin, citano a sproposito l’art. 13 del Regolamento di cui sopra. Letteralmente, l’art. 13 del Regolamento in parola, stabilisce che “il Consigliere” che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce a altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consigliare. Ciò significa, che quando “i Consiglieri” sono più di uno e si uniscono se provenienti da gruppi diversi, ovvero provengono dallo stesso gruppo, possono pacificamente costituire un autonomo e nuovo gruppo con tutte le prerogative. Ed è ciò che è già successo il 13.07.2015.

– Ad ogni buon conto, poiché la tesi di cui sopra, non è solo frutto delle interpretazioni di cavilli degli scriventi, sul punto si rinvia ai pareri dell’Associazione Nazionale Professionale dei Segretari Comunali e comunque all’interpretazione delle norme regolamentari del decreto legislativo n. 267/2000 (artt. 47, c. 1; 71, co. 8; 73, co. 1; 75, co. 8 del Ministero dell’Interno, parere del 4 agosto 2015).

– In ogni caso, il passaggio politico lo richiede, si rammenta che èstata commissariata la sezione venegonese di Forza Italia e non già il Gruppo Consigliare, che non potrebbe esserlo per ovvie ragioni.

Alla luce delle considerazioni appena sopra svolte, chi scrive ribadisce che:

– Il Gruppo Consigliare denominato “Forza Italia” è regolarmente costituito all’interno del Consiglio Comunale di Venegono Superiore ed allo stato è composto da n. 2 Consiglieri, gli scriventi;

– Il capogruppo viene riconfermato in Onofrio Pirrone;

– Il Gruppo “Forza Italia” dal Consiglio Comunale del 09.02.2017 è uscito dalla maggioranza, per porsi all’opposizione.

Cons. Bonacci Franco Cons. Onofrio Pirrone (capogruppo)