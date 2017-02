I dipendenti della Quiete solidali con le popolazioni colpite dal sisma

Prodotti gastronomici umbri a prezzo ribassato per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto. La vendita benefica avverrà domenica 26 febbraio in Piazza Podestà a Varese.

Promotori dell’iniziativa sono i dipendenti della casa di cura La Quiete insieme all’Associazione ONLUS “Queen of Peace” di Bellusco (Monza) specializzata nel settore della beneficenza sia diretta che indiretta, in particolare in Burkina Faso il sesto Paese più povero al mondo.

«Riteniamo infatti importante – spiegano con un comunicato i lavoratori – contribuire alla ricrescita delle zone così duramente colpite dalle calamità, sostenendo la ripresa economica delle Aziende locali. Colgiamo l’occasione per ringraziare tutte le persone del supporto datoci in questo non facile periodo per noi dipendenti della Quiete, ma quello che stiamo passando sicuramente è di gran lunga inferiore a quello che stanno sopportando gli abitanti delle zone terremotate ai quali, con questo piccolo contributo, rivolgiamo un caloroso “non arrendetevi, siamo con voi».

La vendita in particolare salumi e lenticchie, avverrà, dunque, domenica 26 febbraio 2017, dalle 9 alle 17 (o fino esaurimento dei prodotti), a Varese in Piazza Podestà, con il patrocinio del Comune di Varese, verranno venduti a prezzo ribassato.