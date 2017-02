I fioristi migliori si sfidano al Maga

Gallarate

I fiori protagonisti al museo Maga il 18 e 19 febbraio. La competizione s’intitola “Orchidea d’Oro” e porterà al museo di via De Magri fioristi da tutta Italia.

Organizzata dal Distretto urbano del commercio di Gallarate e dall’amministrazione comunale (assessorato alla Cultura), la manifestazione vedrà protagonisti dieci concorrenti che in due giorni di prove e gare si contenderanno il premio finale.

Insieme a loro saranno presenti commercianti della zona (floral design, parrucchieri e truccatori) che abbinati ad ognuno dei partecipanti, contribuiranno all’allestimento degli stand e alla creazione di vere e proprie opere con i fiori protagonisti assoluti. «Vorremmo farvi entrare – si legge nella presentazione dell’ideatrice e anima della rassegna Mara Daverio – in questo mondo a piccoli passi, per affascinarvi dalla prima all’ultima creazione, portando i partecipanti ad un prestigioso riconoscimento per le proprie opere»

Il tessile, settore storico e trainante del nostro territorio, farà da sfondo all’intero evento. La prova a sorpresa, infatti, è dedicata a Renzo Eusebio, figura di spicco nella cultura tessile, da sempre promotore dello sviluppo. In più, ogni concorrente sarà collegato a un famoso stilista (da Valentino ad Armani, passando da Dolce & Gabbana e Missoni): la “mission” è prendere spunto dai loro abiti e creare un’opera che richiami in tutto e per tutto la fonte di ispirazione.

Il museo cittadino aprirà perciò le sue porte ad un pubblico eterogeneo: il mix di diverse forme di arte ed espressione, in una cornice d’eccellenza, fanno di “Orchidea d’Oro” un evento unico nel suo genere. L’intenzione è di trasformare la manifestazione in un appuntamento fisso e di farla crescere anno dopo anno, fino a farla diventare un appuntamento di valore nazionale.

L’ingresso sarà gratuito: chi vorrà potrà assistere alla competizione e con il proprio apprezzamento aiutare la giurie (quella che valuterà la tecnica floreale e quella che si esprimerà sull’aspetto innovativo delle creazioni) nella scelta dei vincitori.