I giovani e il lavoro: sala gremita per il convegno dedicato agli studenti

Una sala gremita di studenti ha seguito il secondo Convegno dal titolo “I giovani e il lavoro, il futuro è già oggi” presso il Centro Congressi De Filippi di Varese. La giornata prendeva sputo dal libro di Corrado Fois e Antonio Martina “Lavorare è difficile” che indaga sul mondo in trasformazione dove è arduo trovare il lavoro quanto saperlo interpretare e sviluppare.

La mattina si è aperta proprio con la domanda rivolta agli studenti da Maria Grazia Strano “Secondo voi lavorare è difficile? Studiare è difficile?”. Al giorno d’oggi il lavoro è cambiato e se un tempo l’ambizione maggiore era trovare un posto di lavoro per passarci probabilmente tutta la vita, oggi non è più così e forse ancor più difficile stare al passo con i tempi e rinnovarsi sul lavoro, per non rimanere indietro in questo mondo in continua evoluzione.

E’ necessario quindi guardare al lavoro con una prospettiva nuova senza dimenticare di seguire i propri sogni. Angelo Maraschiello di USRLo ambito territoriale di Varese ha ricordato che il futuro può riservare grandi opportunità e ha invitato gli studenti a camminare dolcemente citando la frase dell’autore irlandese William Butler Yeats “ho soltanto i miei sogni e i miei sogni ho steso sotto i tuoi piedi. Cammina leggera perché cammini sopra i miei sogni.”

Il convegno è proseguito con l’intervento dell’agronomo Daniele Zanzi, oggi vicesindaco, che ha portato la sua esperienza di giovane “sognatore” che ha saputo realizzare i propri desideri fondando in tempi insospettabili un’azienda dedita alla cura degli alberi. Se oggi, infatti, il tema è caldo e quanto mai attuale negli anni Sessanta sembrava avveniristico pensare a un’impresa in questo campo, ma la passione e l’impegno hanno premiato il suo coraggio. Zanzi ha voluto ribadire l’importanza di dare una vocazione a questa città che deve invogliare i ragazzi a credere nel futuro, perché “gli studenti sono la nostra speranza e perché e se trasmetti gratuitamente quello che sai, non morirai mai”.

Hanno seguito gli interventi di Giovanni Baggio, Rettore del collegio De Filippi con un intervento sulla globalizzazione, sprechi e povertà, mentre Corrado Fois, consulente e saggista, coautore del libro “Lavorare è difficile” ha approfondito la visone di una corretta interpretazione del cambiamento. Il lavoro deve essere anche passione come ha spiegato il giornalista Cesare Chiericati seguito dall’intervento di Antonio Marina sulla rivoluzione industriale 4.0. Alla tavola rotonda di confronto è seguito l’intervento di Sandro Catani dedicato al tema del “Futuro è già oggi”.