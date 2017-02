Stefano Angei (movimento giovani padani) e Francesca Brianza - Lega Nord

Martedì 21 Febbraio alle 21.00 presso la sede della Lega Nord di Varese (Piazza del Podestà 1) si terrà un incontro per parlare di violenza sulle donne e di Femminicidio.

«Oggi più che mai è molto importante parlare e discutere di temi come questo – Commenta Stefano Angei, coordinatore del Movimento giovani padani di Varese – affronteremo queste tematiche con una persona molto qualificata, l’Assessore Regionale Francesca Brianza, che è stata di recente insignita del sigillo di S.Gerolamo, un importante riconoscimento conferitole dall’ordine degli Avvocati di Milano per il suo lavoro in Regione Lombardia contro il fenomeno della violenza sulle donne».

L’ Assessore parteciperà come relatrice all’incontro, aperto a tutta la cittadinanza e organizzato dal M.G.P. Varesino in collaborazione con la sezione della Lega Nord.

«Dal Gennaio 2015 al Gennaio 2016 sono state ben 155 le donne uccise dai partner – Prosegue Angei – le donne sono una figura cardine sia nella società e ancor più nelle famiglie! Un uomo dovrebbe aver cura e premura della propria compagna e non avanzare nei suoi confronti atti di violenza e di persecuzione. Per questo è necessario tutelare e fornire strumenti per andare a marginare ed in fine estinguere questo triste fenomeno. Ricordiamoci in oltreche dietro a ogni grande uomo, c’è sempre una grande donna».